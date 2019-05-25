Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, S-400 hava savunma sistemini, F-35 savaş uçağı programını ve Türkiye-ABD ilişkilerini TRT Haber'e değerlendirdi.

'ABD konuya makul bir tarzla yaklaşmıyor'

Kılıç, S-400 hava savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı programına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"F-35'ler Türkiye’nin ortak üreticisi olduğu uçaklar biz çok ciddi anlamda maddi katkıda bulunduk bu projenin geliştirilmesi sırasında. Şimdi S-400 güvenlik endişesini bahane edip F-35'leri Türkiye’ye vermeyeceklerini söylüyorlar. Biz de diyoruz ki gelin o zaman bir teknik komite kuralım bakalım gerçekten bu söylediğiniz tehdit var mı bu tehdit nasıl engellenebilir engelleme imkanı var mı bunları konuşalım. Ama, 'Hayır tehdit vardır komite kurmaya da gerek yok siz S-400'den vazgeçin patriot alın.' Bu çok makul bir yaklaşım tarzı değil."

Büyükelçi Kılıç, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla başka hava savunma sistemlerine de ihtiyaç duyduğu takdirde bunları alabileceğini, ancak teklif getirecek ülkelerin bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

'Türkiye ile bir anlaşma yapmak istiyorsanız beklenti ve görüşlerini dikkate almak zorundasınız'

Kılıç, S-400'ün bitmiş bir anlaşma olduğunu aktararak şunları söyledi:

"Sıradan bir müşteri gibi Türkiye’yi değerlendiremezsiniz. Türkiye bir NATO müttefiki güçlü bir ülke, kendi kararlarını almayı ihtiyat haline getirmiş bir ülke. O yüzden Türkiye ile bir anlaşma yapmak istiyorsanız Türkiye’nin görüşlerini beklentilerini dikkate almak zorundasınız."

'Türkiye'nin ABD'ye karşı bir hayal kırıklığı var'

Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir hayal kırıklığı olduğunu vurguladı.

"Şimdi Amerika’da Türkiye’yi bir müttefik olarak birilerinin sorguladığını görüyoruz ki bu çok üzücü. Türkiye'de de haklı gerekçelerle haklı sebeplerle Amerika’ya karşı bir hayal kırıklığı var özellikle kamuoyunda. Yani son dönemde yaşanan gelişmelere bakarsanız bunun da içinin çok boş olmadığını görürsünüz. Türkiye açısından hayati bir tehdit teşkil ettiğini söylediğimiz bir terör örgütünün uzantısı ile Suriye’de bir işbirliği içerisindesiniz, 5 bin tır dolusu silah vermişsiniz o silahların nasıl alınacağı belli değil. Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmiş olan örgütün başındaki zat buraya 2 saat mesafede yaşıyor serbestçe yaşıyor, hala Türkiye’yi tehdit etmeye devam ediyor."



Büyükelçi Kılıç, iki ülke ilişkilerinin geleceğini de değerlendirdi.

"Biz Amerikalara beklentimizi anlatıyoruz Amerikalılar kendi beklentilerini anlatıyorlar. Ama günün sonunda ben ümit ediyorum ki 70 yıldır müttefiklik ilişkisinin gerekleri çerçevesinde hareket ederek bu sorunların hepsini aşacağız."

Kaynak: TRT Haber