Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden, şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 36'ncı yılında paylaştığı mesajla andı.

Eserleri ve fikirleriyle alternatif bir hafıza siyaseti ve tarih telakkisi sunan, yerli ve milli tefekkürün güçlü temsilcilerinden, Türk edebiyatının üstadı #NecipFazılKısakürek’i 36. vefat yıldönümünde rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/B7a8ViTUKt — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 25 Mayıs 2019

Altun, Twitter hesabından, "Eserleri ve fikirleriyle alternatif bir hafıza siyaseti ve tarih telakkisi sunan, yerli ve milli tefekkürün güçlü temsilcilerinden, Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl Kısakürek'i 36. vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: TRT Haber, AA