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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Büyükelçi atamaları Resmi Gazetede yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan Şerif İşcan, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan merkeze alındı.

Bu suretle boşalan KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Büyükelçi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Basat Öztürk getirildi.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Sadık Arslan atandı.

Kaynak: AA

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