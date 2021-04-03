Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 01:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçiliğine Cahit Bağcı, Türkiye'nin Polonya Büyükelçiliğine Cengiz Kamil Fırat, Türkiye'nin Hindistan Büyükelçiliğine Fırat Sunel, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine Tugay Tunçer atandı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Haberler
- 01:23
- 01:03
- 00:51
- 00:41
- 00:38
Sıradaki Haber
Türkiye'nin salgınla mücadelesinde son 24 saat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz