Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükelçi atama kararı Resmi Gazete'de
[Fotograf: AA]
Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye'nin Brazavil Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen, Cakarta Büyükelçiliğine Talip Küçükcan, Ottava Büyükelçiliğine Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Esra Demir, Lome Büyükelçiliğine Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Muteber Kılıç atandı.
Öte yandan Türkiye'nin Brazavil Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit ve Ottava Büyükelçisi Kerim Uras merkeze alındı.
Etiketler: Resmi Gazete
Sıradaki Haber
MHP'de milletvekili adaylarını belirleme yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz