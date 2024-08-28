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Gündem
TRT Haber 28.08.2024 07:00

Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlanacak. Başkent Ankara'daki kutlamaların ilk adresi Anıtkabir olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Beştepe'de tebrikleri kabul edecek.

Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü

Büyük Taaruz ile Kurtuluş Savaşı'nın son safhası zaferle tamamlandı. Anadolu'nun bir Türk yurdu olarak kalacağı dünyaya gösterildi.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin bu yıl 102'nci yıl dönümü kutlanacak.

Başkent Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bırakacak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

Beştepe'de tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Burada Başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul edecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Program kapsamında cami açılışı da gerçekleştirilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de konser programı düzenlenecek. Saat 19.30'da başlaması planlanan konsere, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. 

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30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir Recep Tayyip Erdoğan
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