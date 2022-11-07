Bursa'da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyon ekipleri ile bir araya geldi.

Ekipler operasyona gitmeden önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından uğurlandı.

Hedefte 70 adres, yakalama kararı olan 110 kişi vardı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda ekipler belirlenen adreslere girdi.

TRT Haber operasyon bölgesinde…



Bursa’da düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu’na Narkotik, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat’tan oluşan 180 özel ekip ve 3 İHA destek veriyor.https://t.co/Vp1KGn2hSc pic.twitter.com/punFks53lU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2022

Bakan Soylu: 95 kişi gözaltına alındı

Hava destekli operasyona 180 ekip, özel harekat, çevik kuvvet, narkotik köpekleri ve 3 İHA katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonun detayları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, 95 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu hakkında açıklama yapıyor. https://t.co/TA9VkOGVvq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2022

Bugüne kadar 304 şüpheli yakalandı

4 aydır devam eden kökünü kurutma operasyonlarında bugüne kadar 304 şüheli yakalandı.

Operasyonlarda 16 kilo 212 gram uyuşturucu ve 5320 adet sentetik hap ele geçirildi.

2022 yılının ilk 10 ayında Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesinde önemli veriler dikkat çekiyor.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 70 adrese baskın düzenlendi.



Operasyona ait tüm detayları ilk kez @trthaber muhabiri Elif Akkuş aktardı.https://t.co/Vp1KGn1K2E pic.twitter.com/Xt0BUxSYjg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2022

Narkotik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 110 milyon 155 bin 894 kök kenevir ile toplamda 35 milyon 8 bin 258 uyuşturucu hap, 70 bin 107 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda gözlatına alınan kişilerden 23 bin 419'u tutuklandı.