İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde kurulan imalathaneye baskın düzenlendi.

Operasyondan bir hafta önce merkez Osmangazi ilçesinde bir depoda 5 milyon 637 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi,1 şüpheli tutuklandı. Baskın sonucu 13'ü yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramada ise, 50 milyon adet sarılmış sigara, 6 ton 950 kilo tütün, 2 bin 485 adet boş sigara rulosu, 795 kilo tutkal, 103 palet karton ve piyasa değeri 1 milyon dolar olan 7 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Süleyman Soylu tebrik etti

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan operasyona imza atan ekipleri tebrik etti.

Paylaşımında, "Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen 50 milyon adet doldurulmuş makaron ile tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaron yakalamasına imza atan Bursa Emniyetimize ve KOM Birimlerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.