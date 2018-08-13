Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturma

Bursa İl Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, Türkiye’ye karşı ekonomik güvenliği tehdit eden saldırılar ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.” denildi.

Başlatılan soruşturma çerçevesinde çok yönlü araştırmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA