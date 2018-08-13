CHP'li muhaliflerden tüzük kurultayı açıklaması

Ankara'da dün bir araya gelen CHP'li muhalifler, almış oldukları kararı yaptıkları yazılı açıklama ile duyurdu.

"Kurultayın toplanması zorunlu ve ertelenemez hale gelmiştir"

Açıklamada, CHP'nin yeniden iktidar alternatifi olmak zorunda olduğu belirtilerek, değişimin gerekliliği vurgulanarak şunlar denildi:

"Olağanüstü Kurultay'ın yapılması için sayısal yeterlilik sağlanmış, siyasal irade ortaya konulmuştur. Bununla birlikte asıl tartışmanın sayısal yeterlilik olmadığı, siyasal ve politik olarak alınan tutumun ve iradenin asıl tartışma konusu olarak ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal koşullar ve yakın zamanda gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle ve partimizde tartışılan yapısal sorunlar karşısında yükselen Değişim ve Umut talebiyle Olağanüstü Kurultay'ın toplanması zorunlu ve ertelenemez hale gelmiştir."

"Kemal Kılıçdaroğlu meşru talebi çok geç olmadan yerine getirmeli"

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay çağrısıyla ortaya çıkan meşru talebi çok geç olmadan yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Olağanüstü Kurultay çağrısıyla açığa çıkan bu sayısal ve siyasal iradenin demokratik ve meşru talebini çok geç olmadan yerine getirmelidir. Olağanüstü Kurultay bir an evvel toplanmalıdır. Partiyi yargıda tartıştırmayacağız dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız.

Olağanüstü Kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, Tüzük Kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız. Ertelenemez ihtiyacımız olan yapısal sorunlarımızın tartışılacağı yer kurultaydır. Kurultayı yapmayarak partimizi kamuoyunda tartıştırmaya devam etmek doğru değildir. Partimizi kamuoyunda tartıştırmanın sorumluluğu meşru ve haklı kurultay talebini yerine getirmeyenlere ait olacaktır."

Kaynak: AA, DHA