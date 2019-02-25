Mersin'de Burhanettin Kocamaz düğümü çözüldü. Demokrat Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Kocamaz'ın adaylığı Mersin İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi.

MHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmeyen Kocamaz daha sonra İYİ Parti'den aday gösterilmişti. Fakat adaylık başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Partiden aday olamamıştı. Daha sonra Demokrat Parti Kocamaz'ı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklamıştı.

Mersin'de formül tutmadı

Demokrat Parti'den aday gösterilen Kocamaz ile ilgili 5 kişi itiraz etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığıyla ilgili yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ya gönderildi.

Mersin İl Seçim Kuruluna verilen itiraz dilekçelerinde Siyasi Partiler Kanunu'nun 37'nci ve 40'ıncı maddelerine işaret edildi. Kocamaz'ın Demokrat Parti'den de aday olamayacağı vurgulandı.

Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda daha önce de verdiği kararda, "Siyasi partilerin aday listesi süre yönünden reddedilmiş ise listede yer alan kişilerin, Siyasi Partiler Kanunu'nun 40. maddesine göre başka bir partiden aday gösterilmesi mümkün değildir." ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber