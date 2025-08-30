Açık 20.7ºC Ankara
TRT Haber 30.08.2025 00:19

Burhanettin Duran: Kazanılan her zafer, bize bağımsızlığın değerini hatırlatıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Tarih boyunca kazandığımız her bir zafer bize bağımsızlığın değerini, özgürlüğün kıymetini, millet olmanın ne denli büyük bir güç olduğunu hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal'deki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Tarih boyunca kazandığımız her bir zafer bize bağımsızlığın değerini, özgürlüğün kıymetini, millet olmanın ne denli büyük bir güç olduğunu hatırlatıyor." ifadesini kullanan Duran, şunları kaydetti:

"Ülkemizin daha güçlü yarınlarına ulaşmasında hepimizin azimle çalışması, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmesi, ortak hedeflere kenetlenmesi büyük bir anlam taşıyor. Büyük Zafer'in 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

