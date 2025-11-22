Açık 11.6ºC Ankara
AA 22.11.2025 21:27

Burhanettin Duran: Gazze'deki ateşkesin korunması küresel barışın da ön şartıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumundaki konuşmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Gazze'deki ateşkesin korunması yalnızca Filistin halkının değil, küresel barışın da ön şartıdır." ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran: Gazze'deki ateşkesin korunması küresel barışın da ön şartıdır

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumunda yaptığı konuşmayla ilgili, NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında Erdoğan'ın ifadelerine yer veren Duran, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın gelecek sene Türkiye'de düzenlenmesi ve 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin mevcudun 4 katına çıkarılması ile ilgili açıklamalarını hatırlattı.

Duran, "Bu güçlü vizyon, Türkiye'nin enerji dönüşümünde kararlılığını net biçimde ortaya koyuyor. Temiz enerji yatırımlarındaki bu istikrarlı artış, hem enerji bağımsızlığımıza hem de sürdürülebilir bir geleceğe önemli katkılar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Gazze'de yaşanan insanlık dramının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündemine taşındığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi Gazze'deki ateşkesin korunması yalnızca Filistin halkının değil, küresel barışın da ön şartıdır. BM verilerinin gösterdiği Filistin'in 70 yıllık kalkınma kaybı, İsrail’in yol açtığı yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye olarak, ateşkesin sürmesi ve Gazze'nin yeniden inşası için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duruş, insani değerlerimizin, bölgesel ve küresel barış vizyonumuzun doğal bir yansımasıdır. Kalıcı barışın yolu çok açıktır, iki devletli çözüm. Uluslararası toplumun da bu çabalara samimi bir şekilde katkı sunması, adil ve kalıcı bir çözümün önünü açacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için önemli

