Haber Giriş:
Bugünkü Tahran-İstanbul seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılacak Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti.
Alınan bilgiye göre, THY İran’ın başkenti Tahran’a planlanan tarifeli seferleri yapmama kararı aldı.
THY’nin Tahran-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağa, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında sadece Türk yolcular alınıyordu.
Etiketler: THY tahran uçak İstanbulSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:08
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