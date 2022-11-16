Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 15:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anayasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın açıklamasında ''Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum'' dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Sıradaki Haber
İstanbul'daki bombalı saldırıyı yapan teröristin yeni görüntüleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz