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Gündem
TRT Haber 14.02.2025 22:49

BM'de 'Türkiye' düzeltmesi: 'Turkey değil Türkiye'

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Birleşmiş Milletler (BM) Parlamenterler Oturumu'nda Türkiye delegasyonuna "Turkey" denilmesine müdahale ederek, hitabın "Türkiye" olarak düzeltilmesini sağladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özboyacı'ya teşekkür etti.

BM'de 'Türkiye' düzeltmesi: 'Turkey değil Türkiye'

Özboyacı, BM ve Parlamentolar Arası Birlik ortaklığında düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Siyasi Eylemleri hızlandırmak temalı Birleşmiş Milletler Parlamenterler Oturumu'nda konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye delegasyonuna "Turkey" denilmesine müdahale ederek hitabın "Türkiye" olarak düzeltilmesini sağlayan Özboyacı, o anları "Turkey değil, Türkiye" ifadesini kullanarak sosyal medyada paylaştı.

 


 

Özboyacı'nın paylaşımı büyük destek aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye" hassasiyeti nedeniyle Özboyacı'ya teşekkür etti. 

Özboyacı'nın paylaşımını alıntılayan Altun, "Turkey değil, Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri neticesinde ülkemizin adının Birleşmiş Milletler nezdinde “Türkiye” olarak tescil edildiğini bütün muhataplarımıza hatırlatmak isteriz. Birleşmiş Milletler çatısı altında ülkemizin adının, doğru şekliyle, “Türkiye” olarak anılmasına yönelik bu hassasiyeti nedeniyle AK Parti Konya Milletvekilimiz Selman Özboyacı’ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Birleşmiş Milletler Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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