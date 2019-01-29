Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın görüşmesi sona erdi.

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği konsolosluk binasında öldürülmesine yönelik uluslararası soruşturma çerçevesinde Türkiye'de bulunan Callamard ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslar gerçekleştiriyor.

Heyet, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelerek Başsavcı İrfan Fidan'la görüştü.

Daha sonra adliyeden ayrılan Callamard ve beraberindeki heyetin Fidan'la görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.

Bu arada, heyetteki bir kişinin elinde bulunan metal renkli bavul dikkati çekti.

Heyet, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceğini, Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı.

Agnes Callamard'ın Türkiye'ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın da eşlik edeceği bildirilmişti.

BM raportörünün, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra devletlerin ve bireylerin gazetecinin öldürülmesi konusundaki sorumluluklarının niteliği ve kapsamını da değerlendireceği vurgulanmıştı.

Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyinin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.

Kaynak: AA