Bizim Çocuklar Macaristan'ı 3 golle geçti

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, RAMS Park’ta Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Saat 20.00’de başlayan maçta Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak düdük çaldı. Ivan Kruzliak’ın yardımcılıklarını ise Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlendi.

A Milli Futbol Takımı mücadeleye “Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz” ilk 11’iyle başladı.

Konuk Macaristan ise “Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Nikitscher, Schafer, Nagy, Szoboszlai, Kerkez, Varga” 11’iyle sahada yer aldı.

Maça baskılı başlayan ay-yıldızlılar, 9’uncu dakikada öne geçti. Oğuz Aydın’ın pasıyla ceza sahası yayının biraz gerisinde topla buluşan Orkun Kökçü’nün yayın içinden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Dibusz’un solundan ağlara gitti: 1-0.

Macaristan, 25’inci dakikada eşitliği sağladı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bolla ortasını arka direğe yaptı. Arka direkteki Varga ise topu kafayla Schafer’in önüne indirdi. Schafer’in vuruşunda top, kaleci Uğurcan’dan sekerek ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci devrenin ilk 20 dakikasında iki takım da net pozisyon bulmakta zorlandı. 69’uncu dakikada ay-yıldızlılar yeniden öne geçti. Sağ tarafta topla buluşan Oğuz Aydın’ın son çizgiden ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

73’üncü dakikada A Milli Futbol Takımı, 3’üncü golü buldu. Mert Müldür’ün havadan ceza sahasına gönderdiği topu Kerem Aktürkoğlu, kafayla İrfan Can Kahveci’ye indirdi. İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden sol ayakla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-1.

Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantaj sağladı.

Bu mücadelenin rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan’ın ev sahipliğinde oynanacak.

Milli takımda 4 eksik

Ay-yıldızlılar, Macaristan maçına 4 oyuncusundan mahrum çıktı. A Milli Futbol Takımı’nda cezaları sebebiyle Arda Güler ve Merih Demiral, bu karşılaşmada forma giyemedi.

Yunus Akgün ve Mert Günok ise ağrıları sebebiyle kadroda yer almadı.

Kaan Ayhan devam edemedi

Mücadelenin 21’inci dakikasında Kaan Ayhan sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Saha içerisinde bir süre tedavi uygulanan Kaan, kendini denedikten sonra maça devam edemedi.

Kaan Ayhan’ın yerine mücadelenin 27’nci dakikasında Mert Müldür oyuna dahil oldu.

Deniz Gül ve Can Uzun ilk kez milli formayı giydi

20 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Gül, Macaristan maçında ilk kez milli formayı giydi. Kariyerini Portekiz ekibi Porto’da sürdüren Deniz Gül, ikinci devrenin başında Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil oldu. Genç futbolcu bu maçla birlikte ilk milli karşılaşmasına çıktı.

Ayrıca Eintracht Frankfurt'ta top koşturan Can Uzun da Kerem Aktürkoğlu'nun 85'inci dakikada yerine maça girerek ilk kez milli oldu. Daha önce milli takımla hazırlık maçına çıkan Oğuz Aydın da ilk resmi maçına çıkarak ilk iki golün asistini yaptı.

Orkun Kökçü, Macaristan maçının 41’inci dakikasında rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Ceza sınırında olan Orkun, rövanş maçında forma giyemeyecek.

Çanakkale Zaferi'nin 110’uncu yılı kutlandı

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Macaristan’ı konuk ettiği maç öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110’uncu yılı coşkuyla kutlandı.

Mücadele öncesinde tribünlere Türk bayrağı dağıtıldı ve bayraklarla görsel şölen oluşturuldu. Tribünlerin pek çok kısmında ise 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajların olduğu pankartlar yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan’ı konuk ettiği maçı yerinde takip etti. Protokol tribününde maçı izleyen Bakan Bak, ay-yıldızlılara destek oldu.