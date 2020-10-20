Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırdığı bölgelerde teröristlerin sızma girişimleri bir kez daha önlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yine MSB'den bugün yapılan açıklamada Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği Haftanin’de 3, Zap’ta da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.