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Biri Kandil kadrosunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırdığı bölgelerde teröristlerin sızma girişimleri bir kez daha önlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Yine MSB'den bugün yapılan açıklamada Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği Haftanin’de 3, Zap’ta da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.
Etiketler: Son Dakika Terör Örgütü PKK/YPGSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 14:52
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