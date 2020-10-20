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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Destici'yi telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kutlayarak, kendisine başarı temennisinde bulundu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) 11. Olağan Kongresi'nde Mustafa Destici, 584 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa yeniden seçilmişti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan BBPSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 14:10
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