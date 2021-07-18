Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 63 milyon 310 bin 307 oldu.

COVID-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı yapıldı.

Aşılama bayramda da devam edecek

9 günlük bayram tatilinde aşılama hastanelerde devam edecek. Türkiye'nin 81 ilinde tüm hastanelerden randevu alınarak aşı yaptırılabilecek.

Bayram tatiline rağmen aşıya ilgi yoğun. Tatil boyunca randevu hizmeti de sürüyor. e-Nabız, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182'yi arayarak randevu alınabilir. Aşı yaptırmak isteyenler ikametine bakılmaksızın istediği hastanede aşı olabiliyor.