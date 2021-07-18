Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 19:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir haftada 5 milyon 557 bin 815 kişi aşılandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
COVID-19'la mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı uygulandı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 63 milyon 310 bin 307 oldu.
COVID-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı yapıldı.
Aşılama bayramda da devam edecek
9 günlük bayram tatilinde aşılama hastanelerde devam edecek. Türkiye'nin 81 ilinde tüm hastanelerden randevu alınarak aşı yaptırılabilecek.
Bayram tatiline rağmen aşıya ilgi yoğun. Tatil boyunca randevu hizmeti de sürüyor. e-Nabız, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182'yi arayarak randevu alınabilir. Aşı yaptırmak isteyenler ikametine bakılmaksızın istediği hastanede aşı olabiliyor.
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