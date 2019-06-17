Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Esenyurt'ta bulunan elektronik ve teknoloji fabrikasını ziyaret etti.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları ortak yayınla ilgili konuştu.

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım, soruları cevaplıyor. https://t.co/3HRfKrMovo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Haziran 2019

Yıldırım, yayının getirisinin İstanbulluların takdiri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eldeki imkanlarla, yayının formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği, götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Benim yayın üzerine bir yorum yapmam doğru olmaz. Çıktık söyleyeceklerimizi söyledik. Söyleyemediğimiz çok şey vardı. Zaman da el vermedi. Onun için de olmuş bitmiş işin üzerine diğer arkadaşlarımız için yorum yapmamız doğru olmaz."

Binali Yıldırım, yayın öncesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini de vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla yayın öncesi bir araya geldik. Yayınla ilgili herhangi bir konuşma olmadı. Konuşmaya da ihtiyaç yok. Sonrasında telefonla görüştük, bu kadar. Sadece 'Hayırlı olsun, tebrik ederim' dedi."

Kaynak: TRT Haber