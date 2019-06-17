Süleyman Demirel'i rahmet ve saygıyla anan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine değerli katkılarda bulunmuş, devlet ve siyaset adamı olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter adresi üzerinden de paylaşımda bulunarak, Demirel'i vefatının 4. yılında andı.

Ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine değerli katkılarda bulunmuş, devlet ve siyaset adamı olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/0KGrUVED2o — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2019

Kaynak: AA, TRT Haber