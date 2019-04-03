Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı. Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Seçimler gerçekleşti ama konuşulmaya devam ediliyor. Anayasamızın 67 ve 79. maddeleri açık, itiraz ve yeniden sayım ilk kez olmuş değil.

"Seçimin sahibi ne İmamoğlu'dur ne de Yıldırım'dır"

Seçimin patronu YSK’dır. Seçimin sahibi ne İmamoğlu’dur ne de Binali Yıldırım’dır. Seçimin karar vericisi YSK’dır. İlk gün çok açık bir şekilde söyledim. Mazbata kime verilirse başkan odur. Şimdi soruyorum Sayın İmamoğlu elinde mazbatan var mı? Yok. O halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazarak sağa sola gitmenin, orada burada hava atmanın ne anlamı var. İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır.

Cumhur İttifakı'nın Adayı Binali Yıldırım: Anayasamızın 67 ve 79. maddeleri açık. İtiraz ve yeniden sayım ilk kez olmuş değil. Seçimin sahibi ve karar vericisi YSK'dır. Mazbata kime verilirse başkan odur.https://t.co/YPgvcCE9D3 pic.twitter.com/JYP5QZhuY3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2019

"Süreç tamamlanmadan adım atmak ülkeye zarar verir"

İtiraz süreçleri karara bağlanmadan adım atmak toplumu germek, ülkeye zarar verir. Bir sabırsızlık hali var. Sanki benim iki katım oy almış gibi tavır içindeler. Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğinden emin olmak benim namus borcumdur. İstanbul halkı sayın İmamoğlu'nun sorumluluk içinde hareket etmesini bekliyor.

Cumhur İttifakı'nın Adayı Binali Yıldırım: İtiraz süreçleri karara bağlanamdan adım atmak, toplumu germek ülkeye zarar verir. Her bir hemşerimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim vicdan ve namus borcumdur.https://t.co/YPgvcCE9D3 pic.twitter.com/SLZhb4WQfW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2019

"'Sokağı hareketlendireceğiz' iması yapmaktan vazgeçin"

Başka ülkelerdeki belediye başkanlarına tebrik ettirmek, aratmak, uluslararası baskı yapmaya çalışmak, dış ülkelerden destek mesajları talep etmek, almak, Türk milletinin sinirini bozmaktadır. Açık konuşuyorum. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur. Bu millet farklı düşünebilir, iç siyasette birbirine rakip olabilir ama ülkemiz üzerinde, burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokmak isteyenlere karşı da bütün ayrılıklarımız bir tarafa gider ve bir tek yumruk olarak dururuz. 'Sokağı hareketlendireceğiz' iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun ve sürecin sonlanmasını bekleyin. İtiraz süreci devam ederken başka yollara başvurmanın hiç kimseye faydası olmaz.

Cumhur İttifakı'nın Adayı Binali Yıldırım: Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun.https://t.co/YPgvcCE9D3 pic.twitter.com/spKEWIr3Nn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2019

"İş biter İmamoğlu mazbatasını alırsa, ilk ben tebrik ederim"

İş biter İmamoğlu mazbatasını alırsa, onu ilk tebrik edecek kişi de ben olurum. Mazbata almadan Anıtkabir'deki deftere İBB diye imzalamak görevin ağırlığıyla bağdaşmamaktadır. Gören zanneder ki 2 kat oy almış. Binde 2 oy farkından bahsediyoruz. 8,5 milyon oyda binde 2'den bahsediyoruz. Bunun ne anlama geldiğini İstanbulluların ferasetine bırakıyorum.

Cumhur İttifakı'nın Adayı Binali Yıldırım: İş biter ve Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırsa, kendisini ilk önce tebrik edecek kişi de ben olurum. Ama tersi gerçekleşirse aynı davranışı kendisinden beklemek hakkımdır.https://t.co/YPgvcCE9D3 pic.twitter.com/v8tApTYP0J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2019

İstanbul'da asılan teşekkür pankartları

Seçimden sonra İstanbul halkına teşekkür etmenin nesi var? İttifak olarak 181 meclis üyesi ve ilçelerin 25'ini kazanmışız. Bunun için teşekkür ettik.

Cumhur İttifakı'nın Adayı Binali Yıldırım: Mazbata almadan Anıtkabir'deki deftere İBB Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir, görevin ağırlığıyla bağdaşmamaktadır.https://t.co/YPgvcCE9D3 pic.twitter.com/KMv9crJ8sh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2019

"İmamoğlu'nun tavırlarını hayretle izliyoruz"

İtiraz süreci hataları düzeltme, usulsüzlük, yolsuzlukları düzeltmekle ilgili bir süreç. İstanbul halkının oyunun yerini bulduğundan emin olması lazım. İmamoğlu'nun tavırlarını hayretle izliyoruz. Bütün hukuki yollar izleniyor. Biz YSK'nın çok başarılı bir şekilde bu süreçleri yönettiğini biliyoruz.

[İstanbul'da asılan teşekkür pankartları] Cumhur İttifakı'nın Adayı Binali Yıldırım: Seçimden sonra İstanbul halkına teşekkür etmenin nesi var? İttifak olarak 181 meclis üyesi ve ilçelerin 25'ini kazanmışız. Bunun için teşekkür ettik.https://t.co/YPgvcCE9D3 pic.twitter.com/FAym9IaTPt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2019

ABD sözcüsünün seçim açıklamasına tepki

Kimse bizim işlerimize burnunu sokmasın. Amerikan sözcüsü bize laf yetiştireceğine sayın Trump'ın 3 eyalette yeniden yapılan sayımla elde ettiğini unutmuş gibi görünüyor. Türkiye'nin bu derslere ihtiyacı yok. Türkiye bu dersi milletten alır.

Kaynak: TRT Haber