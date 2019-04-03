CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili sosyal medya sitesi Twitter'dan açıklama yaptı.

İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 3 Nisan 2019

İstanbul'un tercihini yaptığı belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum."

Kaynak: AA