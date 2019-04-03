Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düşünce kuruluşlarının ortak düzenlediği "NATO Birleştirir" etkinliğinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor.https://t.co/ei8doC82AO pic.twitter.com/3N2dcpErrh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2019

"F-35'ler Türkiye'nin acil ihtiyacı"

Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak F-35'lerin birçok parçasını üretiyoruz. Türkiye de bunun bir parçası. Biz çok barışçıl bir ortamda yaşamıyoruz. Bunun için F-35'ler Türkiye'nin acil ihtiyacı."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamayacağını ve Türkiye'nin de böyle bir yola girmeyeceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber, AA