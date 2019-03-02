AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Pendik ve Kurtköy'de vatandaşlarla buluştu.

Sokakları gezen Binali Yıldırım, esnafla sohbet etti, lokantada döner kesti, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı, onlara kestane de dağıttı.

Şoför koltuğuna geçti

Yıldırım, minibüs durağı esnafını ziyaret etti, şoförlerle çay içti, sohbet etti.Yıldırım, daha sonra bir minibüsün direksiyonuna geçerek, aracı kullandı. Kalabalıktan ilerlemek güç olsa da korna ile yolu açtı.

Pendik'teki bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Yıldırım, işçilerle tabldottan yemek yedi.

"Pendik, Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı"

Yıldırım, daha sonra Kurtköy Spor Kompleksi'ndeki "aday ve proje tanıtım toplantısı"na katıldı.

Pendik'in Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu, hava, deniz, kara, demiryolunun merkezi haline geldiğini anlatan Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yıllık 34 milyon yolcunun kullandığını kaydetti.

Yıldırım, ilçenin değerinin artığını ve ufkunun genişlediğini dile getirerek, Pendik'ten Eminönü'ne deniz otobüsü olduğunu, Yalova'ya hızlı feribot çalıştığını, Kartal Tavşantepe metro hattıyla Pendik Kadıköy arasının 35 dakikaya indiğini söyledi.

60 bin gence istihdam müjdesi

En büyük teknoparkın, Türkiye'nin ikinci büyük hastanesinin ve üçüncü büyük yat limanının Pendik'te olduğunu belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pendik'e çok önemli bir projeyi açıklıyorum. Pendik Teknoloji Merkezi, burada Pendik'te kurulacak. Her türlü araştırma, geliştirme çalışmaları, yeni ürünler, teknolojik ürünler burada yapılacak. Birinin atığı, diğerinin hammaddesi olacak. Endüstriyel teknolojide bu merkez, hem Türkiye'ye hem de İstanbul'a çok büyük değer katacak. Şirketler arsa için, bina için yatırım yapmayacak, yatırımı biz yapacağız. Bu merkezde 60 bin gencimize iş bulacağız. 60 bin gencimiz araştırma, geliştirme yapacak, yazılım yapacak, proje üretecek, akıl terini alın terine katacak, İstanbul'u da Pendik'i de ayağa kaldıracaksınız."

Yıldırım, Pendik'te cemevi açılışı yaptı

Binali Yıldırım Pendik'te yapımı tamamlanan cemevinin açılışını da yaptı.

Yıldırım konuşmasında şunları söyledi:

"Bu topraklarda nefret, ayrımcılık hayat bulamaz. Her türlü ayrımcılığın karşısında daha fazla kenetleneceğiz, daha fazla bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız."

Kaynak: TRT Haber, AA