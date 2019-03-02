Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'yi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Zonguldak'ta tarihi bir gün yaşandığını, bin 500 işçi alımıyla ilgili sürecin ilk aşaması olan bin işçinin tayini için kentte bulunduklarını söyledi.

"Biz sendikal hayatın çalışma hayatımızın en önemli aktörlerinden birisi olduğuna inanan bir bakanlığız." diyen Dönmez, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar da bu ilişkilere çok önem verdik. Madencilik sektörü, iş riski açısından diğer sektörlere göre daha göreceli iş riski yüksek bir iş kolumuzdur. Son dönemde hem yasal mevzuat hem ikincil mevzuatta yapılan düzenlemelerle iş güvenliği noktasında azami ölçüde bir güvenlik için kolları sıvamış durumdayız. Nitekim yapılan bu düzenleme sıklaştırılan denetimlerden dolayı geçtiğimiz yıl ölümlü iş kazası oranı madencilik sektöründe yüzde elli azaldı. Elbetteki o amaç sıfır kazadır. Bunun için de inşallah çalışacağız."

"Hep bana bir şey olacakmış gibi davranacağız"

Bakan Dönmez, eğitimin şart olduğunu vurgulayarak, bunun için pratik yapacaklarını, kuralları harfiyen uygulayacaklarını aktardı.

Burada en büyük riskin "Bana bir şey olmaz." güvencesi olduğunu belirten Dönmez, "Hep bana bir şey olacakmış gibi davranacağız. Bu tip kazaların önüne geçebiliriz. Bunun için kuralları harfiyen uygulayacağız. Mühendislerimize şunu söylüyoruz. Eğer iş yerinde iş güvenliği kurallarında ve teçhizatında bir eksiklik varsa gelin bize söyleyin ama ben şu güne kadar hiçbir işçi kardeşimizin 'Şu eksiktir.' dediğini bilmiyorum. Tam tersine 'Bunu biz kullanmasak olur mu? Bu bizim işimizi zorlaştırıyor.' diye yakınmalarını duyuyoruz. İnşallah bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Varsa eğitim eksikliği onları da zamanla tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İstihdamı artıracak her girişimin yanındayız"

GMİS Genel Başkan Demirci'nin, "İşçi sayısının artırılması gerektiğini" ifade etmesi üzerine Bakan Dönmez, "Bunu sadece kamudan beklemek doğru değil. Burada üretim ve istihdam için kamu ile özel iş birliği içerisinde birlikte yürütmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 3 sahanın ruhsat devri ihalesini yaptık. Özel sektöre devri için. Onlar da şimdi hazırlık yapıyorlar. Aynı şekilde onlar da istihdamı artıracaklar. Biz de şartları zorlayacağız. Topyekun havzada güvenli madencilik adına kamu, özel ayrımı yapmaksızın üretim artışı odaklı dolayısıyla istihdamı artıracak her girişimin yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA