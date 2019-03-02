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Bakan Akar: Münbiç ve Fırat’ın doğusunda zamanı gelince gereği yapılacak
02 Mart 2019 Cumartesi 19:26 - Son Güncelleme 02 Mart 2019 Cumartesi 19:41
Milli Savunma Bakanı Akar, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör hedefleriyle ilgili, "Hazırlıklarımızı yaptık yeri, zamanı gelince gereği yapılacak" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedefleriyle ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeri ve zamanı gelince gereğinin yapılacağını belirtti.
Bakan Akar, "Kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız." diye konuştu.
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