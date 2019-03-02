Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedefleriyle ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeri ve zamanı gelince gereğinin yapılacağını belirtti.

Bakan Akar, "Kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız." diye konuştu.

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