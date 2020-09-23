Genç yaşlı fark etmiyor, koronavirüs her yaş grubu için tehlike saçıyor.

Son dönemde koronavirüse daha çok 'bize bir şey olmaz' diyen gençler yakalanıyor. Yoğun bakımda yatan genç hasta sayısı her geçen gün artıyor.

"Yaşlıların bıraktığı yoğun bakım alanını gençler dolduruyor"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, gençlerin bu noktada zincirin önemli bir halkası olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Görüyoruz ki yaşlı bireyler bu süreçte kendilerine daha da dikkat ediyorlar. O nedenle ne yazık ki yaşlıların bıraktığı yoğun bakım alanını gençler dolduruyor. Bu yüzde 15-20'lerin bazı dönemlerde yüzde 25'lere çıktığını görüyoruz."

[Fotoğraf: DHA ]

Genç hasta sayısında artış olmasının en büyük nedeni maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi. Uzmanlara göre yoğun bakımda yüzde 25 genç hastanın olması bu durumu doğruluyor. Üstelik genç hastaların çoğunluğunun kronik bir hastalığı da bulunmuyor.

Gündüz, şunları söyledi:

"Hiçbir hastalığı olmasa bile 50 yaş altı grubunda ağır belirtiler göstererek yoğun bakım tedavisi gerektirecek kadar hastalığın ilerlediğini görüyoruz."

"Toplum aşıyla birlikte bağışıklık kazanacak"

Aşı ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Gündüz, 'sabır' mesajı verdi:

"Umuyorum ki 2021 yılının içinde toplum aşıyla birlikte bağışıklık kazanacak. Önümüzdeki yıl bu yıldan çok daha iyi olacağız. Biraz daha sabretmek gerektiğini düşünüyorum. Aşı çalışmaları Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından çok yakından takip ediliyor. Dünyada olduğu gibi bizde de aşı çalışmaları sürüyor. Çok testler yapılıyor, çok evrelerden geçiliyor ki ne kadar etkin olduğu, yan etkilerinin nasıl olduğu tam olarak test edildikten sonra insanların hizmetine sunuluyor. Tüm bunlar sağlandıktan sonra yoğun miktarda üretimi başlayacak. Aşıyı biz üretebilirsek kendi ülkemizde kendi vatandaşlarımıza çok daha hızlı bir şekilde sağlayabiliriz. Yurt dışından da birtakım aşılar gelebilir."