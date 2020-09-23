Katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 81 ilde yapılan şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol Mütercimler hakkında İmam Hatip Lisesi mezunları için söylediği sözler nedeniyle başlattığı soruşmada iddianame hazırladı. Mütercimler'in 1.5 yıla kadar hapsi isteniyor. pic.twitter.com/FalUyWDCfL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 23, 2020

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Erol Mütercimler'in imam hatip okullarından mezun olmuş kimselere karşı yayın yoluyla alenen tahkirde bulunduğunu belirterek "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, aralarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilal Erdoğan ile TÜGVA'nın da bulunduğu 16 kişi ve kurum "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İddianame kabul edilirse Mütercimler, önümüzdeki günlerde İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.