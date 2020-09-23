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Habur Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: 5 polis tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Habur Sınır Kapısı’nda rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 10’u polis memuru 15 kişi gözaltına alındı. 5 polis memuru tutuklandı.
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, Habur Sınır Kapısı'na bağlanan karayolu güzergahında trafik yoğunluğu sırasında Emniyet Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli bazı ekiplerin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlattı.
15 Eylül'de düzenlenen operasyon kapsamında 10 polis memuru ve 5 vatandaş gözaltına alındı. 5 polis memuru tutuklanırken 5 polis de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 5 vatandaş da savcılıktan serbest bırakıldı.
Etiketler: Habur Sınır Kapısı rüşvetSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 12:55
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