Saat 13.30'da başlayan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı..

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Ciddi haber organları sahte belgelere itibar etmesin.

- Sağduyulu olmalıyız, akılla hareket etmeliyiz.

- Türkiye'deki tablo diğer ülkelere özdeş değildir. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız.

- Devlet olarak yaşamı durdurmayacak tedbirleri alıyoruz.

- Laboratuvarlarımızı ve tanı KİT'lerimizi yurt genelinde artırıyoruz. ALO 184 SABİM hattı korona hattı olarak hizmete başladı.

- Koronavirüsle alakalı laboratuvar sayısını 16'ya çıkaracağız, hızlı sonuç veren kiti bütün illere vereceğiz.

- Yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşlar yasaklanacak. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20 oldu.

Toplam hasta sayımız 18 oldu. Pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Bu akşam rakamı açıklayacağız. Bu dönemde bir takım haberler devam edecek. Uzun zaman bu dönemi sıfır vaka sayısı ile sürdürdük. Mücadelenin yeni safhasındayız. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım. En hassas grup bu gruptur. Bu mücadele devam edecek, zaaf gösteremeyiz.

- Can kaybımız yok, ancak bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Solunum sıkıntısı bulunan hastalarımız var.