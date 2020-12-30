Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

Çin aşıları Türkiye'de

COVID-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, bugün saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

3 milyon doz aşı, önce Sağlık Bakanlığı'nın, ardından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.

Testlerin ardından özel araçlarla dağıtım yapılacak

14 gün sürecek testler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda başlayacak.

Bu süre zarfında aşılar, 2-8 derecelik ısıda tutulacak olan özel depolarda muhafaza edilecek. Analiz sonucunda uygun görülmesi halinde aşılar kullanıma sunulacak.

Aşılar, gerekli analizlerin yapılmasından sonra iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak. Aşılamada öncelik sağlık çalışanlarında olacak.

Şubat sonuna kadar 50 milyon doz Çin aşısının Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.