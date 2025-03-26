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TRT Haber 26.03.2025 10:15

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Serkan Çebi oldu

Beylikdüzü Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi Başkan Vekili seçildi.

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Serkan Çebi oldu

Beylikdüzü Belediye Meclisi, Meclis Birinci Başkanvekili Serdar Mumcu'nun başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Mumcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı'nın geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığını belirterek, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda belediye başkan vekilinin seçileceğini anlattı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi'yi, AK Parti Grubu Meclis Üyesi Özden Bilgiş'i aday gösterdi. Ardından adaylar için gizli oylamaya geçildi.

Oylamada Çebi 25, Bilgiş 12 oy aldı. İlk tur oylamasında 2 adayın gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura geçildi. İkinci turda da üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimde üçüncü tur yapıldı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 37 oyun 24'ünü alan Çebi, Belediye Başkan Vekili seçildi.

Öte yandan "Yenidoğan çetesi" davası sanıklarından olan ve CHP üyeliğinden istifa eden bağımsız meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da oylamaya katıldığı görüldü.

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