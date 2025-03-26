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Gündem
AA 26.03.2025 03:16

“Tutuklananlar Silivri Cezaevi’nde yer olmadığı için emniyete geri götürüldü” iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul'daki protesto ve gözaltılara ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Protestolar kapsamında tutuklananlar, Silivri Cezaevi’nde yer olmadığı için emniyete geri götürüldü” iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

“Tutuklananlar Silivri Cezaevi’nde yer olmadığı için emniyete geri götürüldü” iddiası yalanlandı

Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

İzinsiz gösterilerde gözaltına alınan 56 şüphelinin 22 Mart tarihinde adli işlemlerinin İstanbul Emniyeti tarafından tamamlandığı, daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiği ifade edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının 56 şüphelinin gözaltı süresini 1 gün uzatması nedeniyle şüphelilerin tekrar Emniyete getirildiği bunun da 23 Mart günü adli makamlara intikal ettirildiği vurgulandı.

Açıklamada "50 kişi adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmış, 6 kişiye ev hapsi tedbiri uygulanmış, 2 kişi de tutuklanmıştır" denildi.

İddiaların aksine olayın bu şekilde gerçekleştiği ifade edildi. 

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
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