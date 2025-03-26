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Gündem
AA 26.03.2025 01:15

Dışişleri: Atina'daki geçit töreninde atılan sloganlar "küstahça"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurguladı.

Dışişleri: Atina'daki geçit töreninde atılan sloganlar "küstahça"

Kaynaklardan konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kaynaklar, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini belirtti.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı derhal harekete geçti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı konuya ilişkin disiplin soruşturması başlatmaya karar verdi.

Yunanistan muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA da atılan sloganları kabul edilmez bularak, olayın araştırılmasını istedi.

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Dışişleri Bakanlığı Yunanistan
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