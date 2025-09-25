Beyaz Saray'da tarihi zirve: Erdoğan-Trump görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından iki lider basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, "Öncelikle bu ziyaretimizi BM Genel Kurulu ilke iç içe olan bir dönemde gerçekleştirdiğimizden dolayı çok çok mutluyuz. Gerek sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Kendilerinin de az önce ifade ettiği gibi gerek F35 konusu gerek F16 konusu gerekse Halkbank ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu'yla ilgili ise orada üzerimize ne düşerse onu yapmaya hazırız. Dönüşte de sayın Bartholomeos ile konuyu görüşme fırsatı bulacağım." ifadelerine yer verdi.

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan muazzam bir ordu kurdu

ABD Başkanı Trump ise yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muazzam bir ordu kurduğunu ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamanın kendileri için bir onur olduğunu belirtti.

Trump, "Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor" dedi.

BM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydeden Trump, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

"Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor"

Erdoğan'ın, Putin ve Zelenski tarafından çok saygı gördüğünü vurgulayan Trump, herkesin Erdoğan'a saygı duyduğunu, kendisinin de saygı duyduğunu söyledi.

"Erdoğan'ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım"

ABD Başkanı Trump, "(Suriye’ye) Yaptırımları kaldırdım. (Suriye’deki) Zaferin sorumlusu Erdoğan’dı. Bu Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan'ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım" dedi.

Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak

Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.

Ayrıca, geçen yıl 35 milyar dolar olan ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefinin yakalanması ve bu yönde karşılıklı yatırımların artırılması için atılacak adımlar ön plana çıkacak.

Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak. Bu kapsamda F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedarikinin gündem başlıkları arasında olması bekleniyor.

Gündem işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'li mevkidaşı Trump, bölgesel gelişmelere dair sürekli istişare içinde.

Bu yüzden iki liderin buluşması krizlerin çözümü noktasında da yakından takip edilecek. O konulardan ilki Filistin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için yapılması gerekenleri Trump'a anlatacak.

Washington'daki zirvede bir diğer gündem başlığı Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler de dahil, iki ülke arasındaki barış çabalarında gelinen son durumu görüşecek.

Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de değerlendirilecek görüşmede. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması için Ankara-Washington hattında yürütülen çalışmalar ele alınacak. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin durumu da masaya yatırılacak.