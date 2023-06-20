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Gündem
TRT Haber 20.06.2023 16:04

Beştepe'de "asgari ücret" buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

Beştepe'de "asgari ücret" buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

Atalay ve Akkol'un asgari ücrete yapılan ara zam dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Türk Bayrağı ile tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların yer aldığı hediye takdim etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yeni asgari ücret 11 bin 402 lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları belli oldu.

Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Yeni asgari ücret belli oldu
Yeni asgari ücret belli oldu

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

Erdoğan'dan asgari ücret paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin netleşmesinin ardından sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Asgari ücret temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı

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Recep Tayyip Erdoğan TİSK Vedat Işıkhan
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