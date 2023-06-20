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TRT Haber 20.06.2023 13:48

Mavi kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Mavi kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen ve talimatını verdiği eylemler nedeniyle MİT'in öncelikli hedefleri arasında bulunan Şehba Bölge Sorumlusu Karker Kod Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi.

Karker Soğaneke, Karker Tolhildan ve Tolhildan Afrin kod isimlerini de kullanan R.Ulugana, MİT tarafından hedef listesine alındı.

MİT, saha ajanlarına operasyonu başlatma talimatı verdi

MİT, örgüt içerisindeki kaynakları ile Suriye/Tel Rıfat’ta bulunduğunu bildiği R.Ulugana’nın etkisiz hale getirilmesine yönelik kapsamlı bir planlama yaptı.

MİT, Suriye alanındaki TSK unsurlarına yönelik eylem talimatlarını veren R.Ulugana’nın faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat alıyordu. MİT, sahadan aldığı bu istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı, hazırlıkları tamamladı ve Suriye/Tel Rıfat’ta R.Ulugana’yı, operasyonla etkisiz hale getirdi.

Karker Tolhildan Kod Rıdvan Ulugana kimdir?

2007 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan R.Ulugana, bu süreçte Irak’ta örgütün özel güç biriminde sabotaj eğitimi aldı. 2011-2013 yıllarında Amanoslar’da faaliyet yürüten R.Ulugana bu dönemde bölgedeki eylemlere katıldı.

2014 itibarıyla Suriye’ye geçerek örgüt adına Afrin’de Operasyon Kuvvetler Komutanlığı ismiyle kurulan birimde tabur komutanı oldu. R.Ulugana müteakip süreçte ise PKK/YPG’nin Afrin’deki kampının sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

TSK’nın 2018’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı (ZDH)’nda güvenlik güçlerimize karşı çatışmalara katılan R.Ulugana, ZDH ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgelerinde, Nisan 2022’de Suriye’de görevli Polis Özel Harekat birimlerimize yönelik düzenlenen saldırı gibi 2018-2023 yılları arasındaki bütün eylemlerin talimatını veren, planlamasını yapan sorumlu seviyedeki örgüt kadrosuydu.

Geçmişte örgütün özel güç biriminde sabotajcı olarak faaliyet yürütmesi nedeniyle terör eylemleri gerçekleştirme konusunda uzman olan terörist R.Ulugana, FKH ve ZDH bölgelerinde güvenlik güçlerimize, Türkiye güdümünde faaliyet yürüten gruplara, derneklere ve sivillere yönelik çok sayıda eylemin planlayıcısı olarak elinde onlarca insanın kanı vardı.

2018 yılından bu yana Suriye/Afrin-Tel Rıfat bölgelerinde terör faaliyeti yürüten R.Ulugana, ayrıca bölgedeki örgüt mensuplarının Türkiye’ye aktarımlarını organize ediyordu.

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