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Gündem
TRT Haber 20.06.2023 12:56

Suriye’nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi.

Suriye’nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Sosyal medyadan paylaşılan mesajda "'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz" sözleri yer aldı.


ETİKETLER
Suriye Barış Pınarı Harekatı Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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