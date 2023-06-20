Suriye’nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Sosyal medyadan paylaşılan mesajda "'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz" sözleri yer aldı.
“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2023
Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle… pic.twitter.com/qFJ89bEw7J