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Gündem
TRT Haber 29.12.2024 21:23

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkan Serdal Adalı oldu.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu

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