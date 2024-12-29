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HABER GİRİŞ
29.12.2024 21:23
, 29.12.2024 22:03
SON GÜNCELLEME
29.12.2024 22:03
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkan Serdal Adalı oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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