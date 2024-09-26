Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne kötü başladı

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda Ajax ile karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, 31. dakikada Kian Fitz-Jim, 51. ve 73. dakikada Mika Godts ve 55. dakikada Kenneth Taylor'ın kaydettiği gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, organizasyonda 3 Ekim'de Eintracht Frankfurt'u (Almanya) konuk edecek. Ajax ise aynı gün Slavia Prag'a (Çekya) konuk olacak.

Bu sezon ilk mağlubiyet

Beşiktaş, bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, tüm kulvarlarda oynadığı 9. maçında sahadan ilk kez mağlup ayrıldı. Bu müsabakaların 6'sını kazanan Beşiktaş, 2'sinde ise berabere kaldı.

251 gün sonra 4 farklı yenilgi

Beşiktaş, 8 ay 11 gün sonra en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Pendikspor ile 20 Ocak'ta deplasmanda oynadığı maçta sahadan 4-0 mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, 251 gün sonra bu kez aynı skorla Ajax'a yenilerek taraftarını üzdü.

Ajax kabusu devam ediyor

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 7. maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 7 kez karşı karşıya geldi.

Ajax, bu maçların tümünü kazanmayı başardı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 18 gol kaydetti.

Beşiktaş, Hollanda temsilcileriyle Avrupa kupalarında yaptığı 11. mücadelede ise 8. yenilgisini yaşadı.

Van Bronckhorst'un Ajax deplasmanında yüzü gülmüyor

Giovanni van Bronckhorst, teknik adam olarak Ajax'a karşı Johan Cruijff Arena'da çıktığı 6. maçta da yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın Hollandalı çalıştırıcısı, Feyenoord'un, Rangers'ın ve Beşiktaş'ın başında Ajax'a karşısında deplasmanda oynadıkları 6 müsabakada da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.