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Belediye meclis toplantılarına koronavirüs yasağı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birliklerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi.
81 il valiliğine gönderilen genelgede büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idareler uyarıldı.
Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi.
Zorunlu hallerde olağanüstü toplantı, gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecek.
Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin gerekli kararların alınması; mahalli idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:02
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