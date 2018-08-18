Bedelli askerlik uygulamasına rekor başvuru

Bedelli askerlik uygulaması 3 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Aradan iki hafta geçti ve rakamlar şimdiden önceki 5 bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısına ulaştı. Önceki 5 bedelli uygulamasından 398 bin 731 kişi yararlanırken, bu uygulamada ise iki haftada başvurular 340 bine yaklaştı.

Bedelli askerlikte yaş 25, bedel 15 bin lira olarak belirlendi. Dövizle askerlik için ise ücret 2 bin euro. Ödemeler Halkbank, Ziraat Bankası ve PTT'den yapılabiliyor, alınan makbuzla da asker alma şubelerine gidip başvurular tamamlanıyor.

Başvuruların ardından celp ve yoklama başlayacak. Sonrasında 21 günlük askerlik için kışlaların yolu tutulacak. Uygulamadan yararlanacakların sayısının 400 bini aşması bekleniyor. Son başvuru tarihi ise 3 Kasım 2018.

Kaynak: TRT Haber