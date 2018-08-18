  • 18 AĞUSTOS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.02
    EURO 6.924
  • BIST 88734.76
    ALTIN 229.261
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bedelli askerlik uygulamasına rekor başvuru

Bedelli askerlik uygulamasına rekor başvuru

Bedelli askerlik uygulamasına başvuru sayısı 340 bine ulaştı. Bu sayıyla önceki 5 bedelli uygulamasının toplamı yakalanmış oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bedelli askerlik uygulamasına rekor başvuru

Bedelli askerlik uygulaması 3 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Aradan iki hafta geçti ve rakamlar şimdiden önceki 5 bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısına ulaştı. Önceki 5 bedelli uygulamasından 398 bin 731 kişi yararlanırken, bu uygulamada ise iki haftada başvurular 340 bine yaklaştı.

Bedelli askerlikte yaş 25, bedel 15 bin lira olarak belirlendi. Dövizle askerlik için ise ücret 2 bin euro. Ödemeler Halkbank, Ziraat Bankası ve PTT'den yapılabiliyor, alınan makbuzla da asker alma şubelerine gidip başvurular tamamlanıyor.

Başvuruların ardından celp ve yoklama başlayacak. Sonrasında 21 günlük askerlik için kışlaların yolu tutulacak. Uygulamadan yararlanacakların sayısının 400 bini aşması bekleniyor. Son başvuru tarihi ise 3 Kasım 2018.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER