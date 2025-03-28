Bazı kurulların isim ve görevleri değiştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Sosyal Politikalar Kurulu, Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu olarak değiştirildi.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nun yerine Sağlık Kurulu ile Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu isimleriyle iki yeni kurul oluşturuldu.

Yerel Yönetim Kurulu'nun ismine Afet ibaresi eklendi. Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi birleştirildi, Yatırım ve Finans Ofisi kuruldu. Ayrıca Finans Dairesi Başkanlığı da oluşturuldu.

Kurullar, araştırma yaparak politikalar geliştirecek, ilgili bakanlıklara tavsiyede bulunacak ve rapor hazırlayacak.