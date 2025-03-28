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TRT Haber 28.03.2025 03:21

Bazı kurulların isim ve görevleri değiştirildi

Bazı kurulların isimleri, görev ve yetkileri değişti, yeni kurullar oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 25 maddelik kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı kurulların isim ve görevleri değiştirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Sosyal Politikalar Kurulu, Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu olarak değiştirildi.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nun yerine Sağlık Kurulu ile Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu isimleriyle iki yeni kurul oluşturuldu.

Yerel Yönetim Kurulu'nun ismine Afet ibaresi eklendi. Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi birleştirildi, Yatırım ve Finans Ofisi kuruldu. Ayrıca Finans Dairesi Başkanlığı da oluşturuldu.

Kurullar, araştırma yaparak politikalar geliştirecek, ilgili bakanlıklara tavsiyede bulunacak ve rapor hazırlayacak.

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