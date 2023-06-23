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Gündem
AA 23.06.2023 15:07

Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili sürecince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli, 171 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı ve 855 UMKE personelinin görev yapacağını açıkladı.

Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak

Yarın başlayacak ve 2 Temmuz'da sona erecek 9 günlük bayram tatili dolayısıyla bir dizi sağlık hizmeti tedbiri alındı.

Ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personelinin yanı sıra 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personeli görevlendirildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde çevre yolu bağlantı noktalarında sağlık tedbiri alan Bakanlık, acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek için helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekiplerle vatandaşlara hizmet verecek.

Ulaşım noktalarında sağlık tedbirleri

Bu kapsamda, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu-Tuzla Akfırat mevkiinde 12 sağlık personeli ile birer helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, motorize ambulans, UMKE'nin medikal aracı ve atak aracı hazır bulundurulacak.

Ankara'da, Karayolları 35'inci Şube Şefliği, Yazıçayır, Kulu yolunda 14 sağlık personeli ile birer helikopter ambulans, UMKE aracı ve acil yardım ambulansı ile 2 motorize ambulans görev yapacak.

İzmir'de ise Çeşme-Urla-Karaburun-Seferihisar-Güzelbahçe ilçeleri ve buralara ulaşım sağlayan otoban ve anayollarda 14 sağlık personeli ile birer helikopter ambulans, UMKE timi ve acil yardım ambulansı ile 2 motorize ambulans hizmet verecek.

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Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı
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