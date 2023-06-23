Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.06.2023 14:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Antalya'da toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesi, memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde defnedildi.

Dün uçakla Alanya'ya gelen Aras'ın naaşı, evinin önünden helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Aliefendi Mahallesi Merkez Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Vali Ersin Yazıcı, şehidin annesi Selvinaz ve babası Hüseyin Aras ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Aras'ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, Pençe Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanmış, Ankara GATA'da tedavi altına alınmıştı.  

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Şehit Pençe Operasyonları
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
15:09
Çanakkale'de ormanlara girişler yasaklandı
15:12
Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
15:10
BM'den İsrail'e "Batı Şeria'daki şiddeti durdurma" çağrısı
15:02
Irak'ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
14:55
Otobüsün koridorunda yolcu taşıyan şoföre 3 bin 584 lira ceza
Mescid-i Haram'da Kurban Bayramı öncesi son cuma namazı
Mescid-i Haram'da Kurban Bayramı öncesi son cuma namazı
FOTO FOKUS
Kamyonun kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Kamyonun kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ