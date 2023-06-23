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Gündem
AA 23.06.2023 14:59

Irak'ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara operasyon yaptı.

Irak'ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Mağara, sığınak ve barınaklardaki arama-tarama faaliyetlerinde, 20 AK-47 piyade tüfeği, 2 kullanılmaz durumda doçka, 89 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 7 RPG-7 antitank mühimmatı, 16 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 40 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 7 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 32 RPG-7 antipersonel sevk fişeği, 684 doçka mühimmatı, 77 bombaatar mühimmatı, 21 adet 81 milimetre havan mühimmat hassas tapası, hassas terazi, 150 elektrikli fünye,


23 adet 81 milimetre havan hassas tapası, 37 RPG-7 antipersonel hassas tapası, tanksavar beşiği, doçka namlusu, doçka ayağı, 4 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek namlusu, 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mekanizması, 10 AK-47 mekanizması, 3 AK-47 üst kapağı, 2 AK-47 mil yayı, AK-47 el tutamağı, M-16 dipçiği, 8 misket bombası, EYP yapımında kullanılan muhtelif malzemeler, 3 drone kumandası, 52 palaska, 39 kütüklük ve 20 soğutucu sprey ele geçirildi.

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