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Gündem
AA 14.06.2024 14:27

Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kurban Bayramı'nda yollarda yaşanacak olası yoğunluğu, akıllı ulaşım sistemlerini kullanarak azaltacak.

Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek

Ülke genelindeki 68 bin 655 kilometre yol ağında, KGM'nin sorumluluk alanlarında vatandaşların rahat seyahat edebilmelerini sağlamak ve trafik kazalarını en düşük seviyeye indirmek için ek personel ve araçlarla hizmet verilecek.

Yurt genelinde çalışmalar 1000 ekip, 5 bin personel, 1500 makine ve 4 bin kamerayla yürütülecek.

Muhtemel olumsuzluklara karşı 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak 18 bölge müdürlüğü, 123 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğindeki personel kesintisiz hizmet sunacak.

Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ndeki DLP ekranlardan izlenecek

Görüntü entegrasyon çalışmaları kapsamında Bolu Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Ankara-Niğde Otoyolu'na ait görüntüler Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ndeki DLP ekranlardan izlenecek.

Yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde, Kurban Bayramı tatili süresince, zorunlu haller dışında çalışmalara ara verilerek trafiğin aksamaması sağlanacak.

ETİKETLER
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Kurban Bayramı Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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